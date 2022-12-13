Сценаристка «Человека-паука 2» случайно раскрыла окно релиза игры

Пользователи обратили внимание на страницу сценаристки «Человека-паука 2» Джейми Майер. На сайте девушка перечислила свой опыт работы и отметила, что трудится над сиквелом «Человека-паука».

Вместе с этим Джейми Майер, видимо, случайно раскрыла окно релиза проекта. На сайте отмечено, что выход состоится осенью 2023 года, хотя разработчики ещё не говорили об этом. Сейчас информация удалена, но скриншот всё же сохранился.

«Человек-паук 2» — сиквел «Человека-паука» 2018 года, в котором Питеру и Майлзу предстоит противостоять Веному и другим злодеям. Разработка ведётся для PS5, но не исключено, что релиз состоится и на ПК, только позже.

Выход осенью звучит вполне правдоподобно, поскольку «Человек-паук» 2018 года тоже вышел в сентябре.