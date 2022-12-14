Спустя два года в Warcraft 3: Reforged вернули пользовательские кампании

Blizzard выпустила для стратегии Warcraft 3: Reforged большое обновление 1.35. Оно вернуло в игру возможность создавать собственные кампании и принимать участие в кампаниях других пользователей. Эта функция была отключена в игре целых два года.

Кастомные кампании доступны в Warcraft 3: Reforged в разделе «Одиночная игра». Помимо этого, апдейт улучшил в игре баланс и исправил целый ряд системных ошибок. Разработчики также переработали меню интерфейса и добавили поддержку окружающего звука.

Warcraft 3: Reforged — ремастер культовой стратегии, вышедший в январе 2020 года и буквально уничтоженный фанатами и критиками. В игре постоянно встречались критические баги и тормоза, а множество непопулярных изменений игроки так и не приняли. Из-за этого пользовательский рейтинг Reforged на Metacritic оказался одним из самых низких — 0,6 из 10. Хуже только у Diablo Immortal.