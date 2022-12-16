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После новостей про Супермена Генри Кавилл всё равно не вернётся к «Ведьмаку»

После новостей про Супермена Генри Кавилл всё равно не вернётся к «Ведьмаку»
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Вчера стало известно, что Генри Кавилл точно не вернётся к роли Супермена. После этой новости фанаты обрадовались и понадеялись, что актёр теперь сможет снова вернуться к «Ведьмаку», но это не так.

Издание Variety подтвердило, что в четвёртом сезоне «Ведьмака» роль Геральта исполнит Лиам Хемсворт, а Кавилл в сериал больше не вернётся. И это несмотря на все просьбы фанатов и созданные петиции. Честно говоря, обычно они мало что значат.

Судьба Генри Кавилла в киновселенной DC остаётся под вопросом. Новый глава DC Studios Джеймс Ганн говорил, что проводил беседу с актёром и они пришли к выводу о возможном дальнейшем сотрудничестве. Возможно, Кавилл сыграет в киновселенной DC другого персонажа, о котором пока ничего не известно.

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