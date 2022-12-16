«Ещё более красивый и эмоциональный фильм»: первые зрители хвалят «Аватар: Путь воды»

14 декабря состоялась премьера фильма «Аватар: Путь воды» — продолжения культового «Аватара», вышедшего в 2009 году. Критики оценили ленту по достоинству: на агрегаторе Metacritic у неё 69/100 и целых четыре максимальных оценки от прессы. Картину уже посмотрели первые зрители и начали ставить первые оценки фильму на киносайтах.
Так, на зарубежной площадке IMDb уже более 15 тыс. оценок со средним баллом 8,2/10. Большинство зрителей сходятся во мнении, что сиквел удался, особенно хваля потрясающую картинку. При этом некоторым совсем не понравился сюжет: кто-то даже называет его проходным.
Средняя оценка «Аватара 2» на IMDb — 8,2/10
Фото: IMDb
Визуальные эффекты выходят за рамки фантастики, из-за чего другие блокбастеры этого года кажутся какой-то шуткой.
«Аватар: Путь воды» — это весёлый, эмоциональный и мощный фильм. Я никогда не получал столько удовольствия от приключенческих фильмов, особенно если их действие разворачивается за пределами нашей планеты.
«Путь воды» — не только продолжение технического шедевра 2009 года, но и куда лучший фильм, чем я ожидал.
«Аватар: Путь воды» ещё более красивый, масштабный и эмоциональный, чем первый фильм.
На отечественном «Кинопоиске» оценка такая же — 8,2/10, однако здесь куда меньше отзывов. К сожалению, рецензий на фильм пока нет, но, судя по всему, сиквел также пришёлся по душе россиянам.
Оценка «Аватара: Путь воды» на «Кинопоиске»
Фото: «Кинопоиск»
В ближайшие недели «Аватар: Путь воды» должен добраться и до кинотеатров России. Правда, это будет неофициальный релиз, которые сперва покажут небольшие кинотеатры. Что касается крупных киносетей, то они готовятся к показу в середине января.
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