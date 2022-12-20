Сериал по God of War от Amazon будет очень близок к игре

После новости о том, что Amazon возьмётся за сериал по God of War, некоторые фанаты насторожились, поскольку боятся, что шоу не получится таким же качественным, как и сама игра. Недавно глава телевидения в Amazon Studios Вернон Сандерс пообщался и изданием Collider и успокоил поклонников.

По его словам, авторы сериала не собираются отходить от игры. Шоу будет верно God of War, так что оно точно должно понравиться фанатам игры. Также Вернон подчеркнул, что Amazon успешно справляется с адаптациями.

Мы хорошо работает с адаптациями. От «Неуязвимого» до «Пацанов». Invincible до The Boys. Мы знаем, что у God of War есть большая фанатская база. В центр сюжета ляжет эмоциональная история об отцах, сыновьях и семьях, рассказываемая на фоне эпического пейзажа. Прямо как в игре.

Вернон Сандерс подчеркнул, что даже если кто-то не играл в God of War, сериал ему точно понравится.

Даты выхода у первого сезона пока что нет.