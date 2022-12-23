Создатель Overwatch 2 чуть не раскрыл карту сюжетной кампании шутера

Недавно несколько разработчиков Overwatch 2, включая геймдизайнера Аарона Келлера, провели стрим на Twitch, в ходе которого показывали геймерам, как создаются карты для шутера. Во время поиска нужного файла Келлер случайно открыл карту сюжетной кампании проекта, которая выйдет лишь в 2023 году.

На экран карта не вывелась, поскольку главное окошко было выбрано другое. После того, как Келлер случайно чуть не показал карту на стриме, разработчики рассмеялись и обрадовались тому, что фрагмент не попал на трансляцию.

Blizzard активно работает над кампанией шутера, которую запустят в 2023 году. Ожидается, что у кампании будут полноценные кат-сцены с сюжетом. Так авторы хотят развивать вселенную Overwatch.

Overwatch 2 доступна бесплатно на всех актуальных платформах.