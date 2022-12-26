Yuragi заступился за керри Virtus.pro, получившего пожизненный бан на турнирах по Dota 2
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Украинский киберспортсмен Артем Yuragi Голубев, выступающий в составе OG по Dota 2, встал на защиту своего товарища Камиля Koma' Биктимирова из Virtus.pro.
Голубев отметил, что считает пожизненную дисквалификацию слишком строгим наказанием.
Я дружу с Камилем уже несколько лет и знаю его — он очень предан «Доте» и любит эту игру. Что бы он ни сделал, он искренне сожалеет об этом всей душой, и я знаю, что он никогда больше не позволит себе ввязываться во что-либо подобное. Вот почему я думаю, что этот человек не заслуживает пожизненного бана. Спасибо.
Ранее Кому и ещё девятерых киберспортсменов из России и Украины навсегда отстранили от турниров по Dota 2 за использование чужих аккаунтов и выдачу себя за игрока другой команды в официальных матчах.
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