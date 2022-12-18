10 про-игроков из России и Украины навсегда забанили в Dota 2. Среди них керри Virtus.pro

Турнирный оператор PGL сообщил, что совместно с разработчиками Dota 2 из компании Valve принял решение о пожизненном отстранении нескольких киберспортсменов от профессиональных соревнований.

Причиной стала передача аккаунтов и попытки выдать себя за членов других команд. Иными словами, во время турнирных матчей эти игроки отдавали свои учётные записи другим, чтобы те выступали вместо них, — или, наоборот, сами проводили матчи под чужими никами, выдавая себя за более слабых оппонентов.

В список вошли 10 профессиональных игроков в Dota 2 из России и Украины. Среди них — новый керри Virtus.pro Камиль Koma' Биктимиров, а также Данил illusion Гржевка из Ancient Tribe.

Пока неизвестно, как Virtus.pro будет выступать в первом дивизионе, — трансферное окно уже закрыто, а сделать замену можно только в четырёх матчах из семи. В клубе заявили, что проводят собственное расследование.

Список игроков, пожизненно отстранённых от турниров Valve и PGL по Dota 2: