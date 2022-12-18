10 про-игроков из России и Украины навсегда забанили в Dota 2. Среди них керри Virtus.pro

Турнирный оператор PGL сообщил, что совместно с разработчиками Dota 2 из компании Valve принял решение о пожизненном отстранении нескольких киберспортсменов от профессиональных соревнований.
Причиной стала передача аккаунтов и попытки выдать себя за членов других команд. Иными словами, во время турнирных матчей эти игроки отдавали свои учётные записи другим, чтобы те выступали вместо них, — или, наоборот, сами проводили матчи под чужими никами, выдавая себя за более слабых оппонентов.
В список вошли 10 профессиональных игроков в Dota 2 из России и Украины. Среди них — новый керри Virtus.pro Камиль Koma' Биктимиров, а также Данил illusion Гржевка из Ancient Tribe.
Пока неизвестно, как Virtus.pro будет выступать в первом дивизионе, — трансферное окно уже закрыто, а сделать замену можно только в четырёх матчах из семи. В клубе заявили, что проводят собственное расследование.
Список игроков, пожизненно отстранённых от турниров Valve и PGL по Dota 2:
- Камиль Koma' Биктимиров;
- Сергей [T]SA Тимченко;
- Владислав chambi Хорольцев;
- Кирилл deihraa Харитонов;
- Бауыржан lilskrip Бисембаев;
- Аслан paradise' Вадилов;
- Виктор SuperNova Галичкин;
- Эмиль keintseru Даминов;
- Данил illusion Гржевка;
- Ярослав Limitless Паршин.
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