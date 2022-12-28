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Первый канал захотел открыть передачу о киберспорте. Ведущим может стать известный стример

Первый канал захотел открыть передачу о киберспорте. Ведущим может стать известный стример
Алексей PCH3LK1N Пчёлкин
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Популярный стример Алексей PCH3LK1N Пчёлкин рассказал, что получил предложение от Первого канала вести новое шоу о киберспорте и видеоиграх.

По словам Алексея, передача будет идти в ночное время, а телеканал даст ему самому возможность выбирать темы и приглашать гостей.

Предложили вести авторский подкаст на Первом канале. Шоу ночное. Я сам буду заниматься темами, мне никто не будет говорить, какие темы я должен освещать. Шоу будет только про киберспорт, игры и всё связанное с ними.

Сейчас Пчёлкин находится в раздумьях, принимать ли приглашение — некоторые коллеги Пчёлкина высказались резко против сотрудничества стримеров с российскими телеканалами.

Первый канал пока официально не подтверждал планы о создании подобной программы.

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