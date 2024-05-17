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«Индустрия нуждается в нём»: Лиам Ниссон — о Кевине Спейсе

«Индустрия нуждается в нём»: Лиам Ниссон — о Кевине Спейсе
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В свежем интервью изданию Telegraph актёр Лиам Ниссон порассуждал о Кевине Спейси, который известен благодаря скандалу с домогательствами.

По мнению Ниссона, киноиндустрия нуждается в подобном человеке, как Кевин Спейсе, в плане его актёрского мастерства. Лиам также назвал коллегу «одним из лучших артистов, работающих на камеру».

Киноиндустрия нуждается в Кевине Спейси. Она очень сильно по нему скучает. Кевин — хороший человек, он человек с характером. Он один из лучших наших артистов в театре и в кино.

Кевин Спейси попал в череду скандалов, связанных с домогательствами. После многолетних выяснений суд Нью-Йорка оправдал Спейси в октябре 2022-го. По другим делам Кевина тоже не признали виновным.

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