«Индустрия нуждается в нём»: Лиам Ниссон — о Кевине Спейсе

В свежем интервью изданию Telegraph актёр Лиам Ниссон порассуждал о Кевине Спейси, который известен благодаря скандалу с домогательствами.

По мнению Ниссона, киноиндустрия нуждается в подобном человеке, как Кевин Спейсе, в плане его актёрского мастерства. Лиам также назвал коллегу «одним из лучших артистов, работающих на камеру».

Киноиндустрия нуждается в Кевине Спейси. Она очень сильно по нему скучает. Кевин — хороший человек, он человек с характером. Он один из лучших наших артистов в театре и в кино.

Кевин Спейси попал в череду скандалов, связанных с домогательствами. После многолетних выяснений суд Нью-Йорка оправдал Спейси в октябре 2022-го. По другим делам Кевина тоже не признали виновным.