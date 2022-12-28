В сеть утекли эльфийские декорации из продолжения «Властелина колец: Кольца власти»

Пользователь Reddit под ником yakadoodle123 поделился новыми фотографиями со съёмок второго сезона «Властелина колец: Кольца власти». Скорее всего, на изображениях — декорации эльфийских городов.
Новые фотографии со съёмок «Властелина колец: Кольца власти»
Декорации из продолжения «Властелина колец: Кольца власти»
Фото: Reddit
Декорации из продолжения «Властелина колец: Кольца власти»
Фото: Reddit
Декорации из продолжения «Властелина колец: Кольца власти»
Фото: Reddit
Декорации из продолжения «Властелина колец: Кольца власти»
Фото: Reddit
Декорации из продолжения «Властелина колец: Кольца власти»
Фото: Reddit
Декорации из продолжения «Властелина колец: Кольца власти»
Фото: Reddit
Декорации из продолжения «Властелина колец: Кольца власти»
Фото: Reddit
Декорации из продолжения «Властелина колец: Кольца власти»
Фото: Reddit
В начале декабря фотограф Майкл Коблин поделился первыми фотографиями со съёмочной площадки второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». Он запечатлел рабочий процесс в историческом и церемониальном графстве Суррей, которое располагается в Британии. На изображениях — эльфы с луками, поля, леса и постройки.
А в середине месяца Amazon утвердил режиссёрский состав второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». Его поставят женщины, которые ранее приложили руку к шоу «Песочный человек», «Колесо времени» и к дебютному сезону «Колец власти».
Второй сезон «Властелина колец: Кольца власти» выйдет в 2024 году. Точная дата премьеры пока неизвестна.
- 28 декабря 2022
-
18:05
-
17:33
-
17:21
-
16:46
-
15:56
-
15:55
-
15:26
-
15:06
-
14:54
-
14:33
-
14:21
-
13:47
-
13:36
-
13:18
-
13:08
-
12:41
-
12:11
-
11:35
-
10:59
-
10:10
-
09:49
-
09:32
- 27 декабря 2022
-
20:41
-
20:26
-
20:05
-
19:47
-
19:07
-
18:57
-
18:46
-
18:35
-
17:54
-
17:27
-
17:01
-
16:33
-
16:04