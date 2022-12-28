В сеть утекли эльфийские декорации из продолжения «Властелина колец: Кольца власти»

Пользователь Reddit под ником yakadoodle123 поделился новыми фотографиями со съёмок второго сезона «Властелина колец: Кольца власти». Скорее всего, на изображениях — декорации эльфийских городов.

Новые фотографии со съёмок «Властелина колец: Кольца власти»

Декорации из продолжения «Властелина колец: Кольца власти» Фото: Reddit

Декорации из продолжения «Властелина колец: Кольца власти» Фото: Reddit

Декорации из продолжения «Властелина колец: Кольца власти» Фото: Reddit

Декорации из продолжения «Властелина колец: Кольца власти» Фото: Reddit

Декорации из продолжения «Властелина колец: Кольца власти» Фото: Reddit

Декорации из продолжения «Властелина колец: Кольца власти» Фото: Reddit

Декорации из продолжения «Властелина колец: Кольца власти» Фото: Reddit

Декорации из продолжения «Властелина колец: Кольца власти» Фото: Reddit

В начале декабря фотограф Майкл Коблин поделился первыми фотографиями со съёмочной площадки второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». Он запечатлел рабочий процесс в историческом и церемониальном графстве Суррей, которое располагается в Британии. На изображениях — эльфы с луками, поля, леса и постройки.

А в середине месяца Amazon утвердил режиссёрский состав второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». Его поставят женщины, которые ранее приложили руку к шоу «Песочный человек», «Колесо времени» и к дебютному сезону «Колец власти».

Второй сезон «Властелина колец: Кольца власти» выйдет в 2024 году. Точная дата премьеры пока неизвестна.