По культовой Hollow Knight выпустят детальные фигурки Полого рыцаря и Хорнет

Wake Studio представила фигурки по культовой метроидвании Hollow Knight. Модельки Полого рыцаря и Хорнет воссозданы из смолы с впечатляющей точностью: герои узнаются моментально. Их уже можно предзаказать как по отдельности за $ 165 (около 12 тыс. рублей) или приобрести полным набором за $ 303 (22 тыс. рублей).
Доставлять фигурки по всему миру начнут во втором квартале 2023 года — в период с апреля по июнь. Получить модельки можно будет и в России, однако оплата возможна лишь по карте или через PayPal — эти способы оплаты в РФ в данный момент не работают.
К сожалению, Wake Studio не раскрыла деталей, веса, размеров и других нюансов моделек. Судя по всему, всей информацией с покупателями поделятся чуть позже
Фото
Фото: Wake Studio
Фото: Wake Studio
Фото: Wake Studio
Фото: Wake Studio
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