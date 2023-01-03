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NVIDIA анонсировала видеокарту GeForce RTX 4070 Ti по сниженной цене

NVIDIA анонсировала видеокарту GeForce RTX 4070 Ti по сниженной цене
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NVIDIA наконец представила видеокарту GeForce RTX 4070 Ti. Как ранее сообщали инсайдеры, это действительно отменённая RTX 4080 на 12 ГБ, которую компания будет продавать по уменьшенной цене — $ 799 (около 59 тыс. рублей). Продажи стартуют уже 5 января.

Характеристики NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

  • CUDA-ядра: 7680
  • Видеопамять: 12 ГБ GDDR6X с шиной 192 бита
  • Тактовая частота: до 2,6 ГГц
  • Энергопотребление: 285 Вт
Сравнение RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070 Ti

Сравнение RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070 Ti

Фото: Videocardz

Как отмечают в NVIDIA, новинка в первую очередь ориентирована на предтоповые ПК с разрешением в 1440р (2560х1440). Компания сравнивает её с флагманом прошлого поколения 3090 Ti, который в разы слабее RTX 4070 Ti. В каких-то играх чипу удаётся показать прирост производительности до трёх раз — в том числе благодаря технологии DLSS 3. Более конкретные обзоры видеокарты появятся уже 4 января.

Сравнение RTX 4070 Ti и RTX 3090 Ti в семи играх

Сравнение RTX 4070 Ti и RTX 3090 Ti в семи играх

Фото: NVIDIA

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti доберётся и до России — случится это уже 6 января. Цена пока неизвестна.

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