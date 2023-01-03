NVIDIA анонсировала видеокарту GeForce RTX 4070 Ti по сниженной цене

NVIDIA наконец представила видеокарту GeForce RTX 4070 Ti. Как ранее сообщали инсайдеры, это действительно отменённая RTX 4080 на 12 ГБ, которую компания будет продавать по уменьшенной цене — $ 799 (около 59 тыс. рублей). Продажи стартуют уже 5 января.
Характеристики NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
- CUDA-ядра: 7680
- Видеопамять: 12 ГБ GDDR6X с шиной 192 бита
- Тактовая частота: до 2,6 ГГц
- Энергопотребление: 285 Вт
Сравнение RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070 Ti
Фото: Videocardz
Как отмечают в NVIDIA, новинка в первую очередь ориентирована на предтоповые ПК с разрешением в 1440р (2560х1440). Компания сравнивает её с флагманом прошлого поколения 3090 Ti, который в разы слабее RTX 4070 Ti. В каких-то играх чипу удаётся показать прирост производительности до трёх раз — в том числе благодаря технологии DLSS 3. Более конкретные обзоры видеокарты появятся уже 4 января.
Сравнение RTX 4070 Ti и RTX 3090 Ti в семи играх
Фото: NVIDIA
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti доберётся и до России — случится это уже 6 января. Цена пока неизвестна.
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