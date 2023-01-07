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Для второго «Гладиатора» Ридли Скотта нашли исполнителя главной роли

Для второго «Гладиатора» Ридли Скотта нашли исполнителя главной роли
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Ридли Скотт уже начал работу над сиквелом оскароносного «Гладиатора». 85-летний режиссёр отвечает и за постановку, и продюсирование продолжения. Сценарий написал Дэвид Скарпа — ранее он трудился над сюжетами картин «Все деньги мира» и грядущего «Наполеона» с Хоакином Фениксом в главной роли.

По данным издания Deadline, главную роль в «Гладиаторе 2» сыграет ирландский актёр Пол Мескал («Солнце моё»). По заверению журналистов, 26-летний артист произвёл на Скотта впечатление. Пол сыграет взрослого Луция, племянника императора Коммода. Остальные подробности сюжета авторы пока держат в секрете.

Когда именно выйдет продолжение, неизвестно, однако его точно не стоит ждать в 2023 году. Скорее всего, премьера состоится в 2024-м, если всё пойдёт по плану.

«Гладиатор» — культовый фильм Ридли Скотта, рассказывающий историю отважного генерала, ставшего рабом. Лента вышла в 2000 году и завоевала пять «Оскаров», включая главные призы за лучший фильм и лучшую мужскую роль (Рассел Кроу).
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