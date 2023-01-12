В новой прошивке для PS5 добавят поддержку Discord и облачных игр

По данным авторитетного журналиста Тома Хендерсона, следующее крупное обновление для PS5 под версией 7.0 выйдет 8 марта 2023 года. Главным нововведением станет полноценная поддержка сервиса Discord, которую анонсировали ещё весной позапрошлого года. Публичное тестирование новой прошивки для PS5 должно начаться в ближайшие дни.

Кроме того, в патче 7.0 появится возможность запускать игры на PS5 через технологию стриминга без загрузки данных на консоль. Функция будет доступна только подписчикам PS Plus Premium, который работает далеко не во всех странах.

Ранее Sony выпустила небольшое обновление для PS5, которое повысило стабильность системы и добавило поддержку геймпада DualSense Edge. Он поступит в продажу в конце января.