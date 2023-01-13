Новый игрок Virtus.pro по CS:GO рассказал о разговоре с отцом после перехода в клуб

Российский киберспортсмен Александр KaiR0N- Анашкин дал большое интервью каналу Virtus.pro, в котором рассказал о первых впечатлениях после того, как присоединился к клубу.

Так, 18-летний игрок рассказал, что первым поделился новостью о переходе в Virtus.pro со своим отцом.

Это самый близкий человек, который был готов ответить на мой звонок в два часа ночи. Думал, что он будет очень он рад — так и вышло. Его реакция была максимально положительная, но он такого вообще не ожидал. Мы десять минут разговаривали, и оба были в ступоре.



Мои родители, увидев мой первый контракт с огромными отступными и низкой зарплатой, очень боялись за меня. Они меня очень сильно любят. Но потом они поняли, что такое Counter-Strike и почему я в него играю.

8 января Virtus.pro сообщила о том, что KaiR0N- становится новым игроком состава по CS:GO. Давид n0rb3r7 Даниелян был переведён в запас, чтобы «сконцентрироваться на совершенствовании индивидуальной формы».