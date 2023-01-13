Новый игрок Virtus.pro по CS:GO рассказал о разговоре с отцом после перехода в клуб
Поделиться
Российский киберспортсмен Александр KaiR0N- Анашкин дал большое интервью каналу Virtus.pro, в котором рассказал о первых впечатлениях после того, как присоединился к клубу.
Так, 18-летний игрок рассказал, что первым поделился новостью о переходе в Virtus.pro со своим отцом.
Это самый близкий человек, который был готов ответить на мой звонок в два часа ночи. Думал, что он будет очень он рад — так и вышло. Его реакция была максимально положительная, но он такого вообще не ожидал. Мы десять минут разговаривали, и оба были в ступоре.
Мои родители, увидев мой первый контракт с огромными отступными и низкой зарплатой, очень боялись за меня. Они меня очень сильно любят. Но потом они поняли, что такое Counter-Strike и почему я в него играю.
8 января Virtus.pro сообщила о том, что KaiR0N- становится новым игроком состава по CS:GO. Давид n0rb3r7 Даниелян был переведён в запас, чтобы «сконцентрироваться на совершенствовании индивидуальной формы».
Комментарии
- 13 января 2023
-
16:36
-
16:09
-
16:06
-
16:06
-
16:02
-
16:01
-
15:45
-
15:00
-
14:42
-
14:18
-
13:55
-
13:42
-
13:30
-
13:13
-
12:41
-
12:30
-
11:34
-
10:59
-
10:10
-
09:30
- 12 января 2023
-
22:21
-
21:36
-
21:03
-
20:27
-
20:25
-
19:54
-
19:13
-
18:47
-
18:27
-
18:14
-
18:03
-
17:34
-
17:18
-
17:13
-
16:47
Партнерский контент