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В Atomic Heart будет «нежная роболеди» Наташа

В Atomic Heart будет «нежная роболеди» Наташа
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Авторы отечественного шутера Atomic Heart из студии Mundfish показали робота Наташу. По словам разработчиков, Наташа представляет собой фембота. По мнению команды, игроки подобное очень любят.

Наташа — массивный робот и один из боссов игры, с которым столкнутся игроки. Разработчики описывают Наташу как нежную и милую роболеди, но на деле этот враг способен наносить много урона и постоянно держать игрока в напряжении.

Фото: Mundfish

Фото: Mundfish

Фото: Mundfish

Фото: Mundfish

Atomic Heart — шутер, действие которого развернётся в альтернативной версии СССР. Разработка ведётся уже в течение нескольких лет.

Релиз намечен на 21 февраля 2023 года для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. С нашими впечатлениями от тайтла на специальной презентации можно ознакомиться ниже.

Мы поиграли в Atomic Heart. Шутер удивительно хороший, но есть о чём сильно переживать Мы поиграли в Atomic Heart. Шутер удивительно хороший, но есть о чём сильно переживать
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