В Atomic Heart будет «нежная роболеди» Наташа

Авторы отечественного шутера Atomic Heart из студии Mundfish показали робота Наташу. По словам разработчиков, Наташа представляет собой фембота. По мнению команды, игроки подобное очень любят.
Наташа — массивный робот и один из боссов игры, с которым столкнутся игроки. Разработчики описывают Наташу как нежную и милую роболеди, но на деле этот враг способен наносить много урона и постоянно держать игрока в напряжении.
Фото: Mundfish
Фото: Mundfish
Фото: Mundfish
Фото: Mundfish
Atomic Heart — шутер, действие которого развернётся в альтернативной версии СССР. Разработка ведётся уже в течение нескольких лет.
Релиз намечен на 21 февраля 2023 года для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. С нашими впечатлениями от тайтла на специальной презентации можно ознакомиться ниже.
- 17 января 2023
-
10:16
-
09:42
- 16 января 2023
-
20:57
-
20:21
-
20:07
-
18:38
-
18:11
-
18:03
-
17:37
-
17:08
-
16:33
-
16:07
-
15:55
-
15:38
-
15:12
-
14:58
-
14:43
-
14:23
-
14:23
-
14:16
-
14:01
-
13:28
-
13:27
-
13:02
-
12:54
-
12:36
-
12:05
-
11:23
-
11:05
-
10:23
-
09:41
-
08:47
-
08:40
-
08:14
-
05:01