Утечка: в игре «Отряд самоубийц» будут боевой пропуск и микротранзакции

Издание Twisted Voxel обратило внимание на просочившийся в сеть скриншот с главного меню Suicide Squad: Kill the Justice League. Судя по всему, в игре будут боевой пропуск, множество игровой валюты и уровни героев.

Мягко говоря, это немного не то, чего ожидали фанаты. Судя по комментариям, люди ожидали получить полноценную сюжетную игру со ставкой на историю без признаков того, что Suicide Squad: Kill the Justice League будет игрой-сервисом. Похоже, именно такой она и будет.

Подлинность скриншота определить трудно, но он датирован 2023 годом, а значит, сборка свежая. Warner Bros. и Rocksteady пока никак не комментировали утечку.

Фото: Imgur

Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет 26 мая 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series.