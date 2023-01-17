Утечка: в игре «Отряд самоубийц» будут боевой пропуск и микротранзакции
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Издание Twisted Voxel обратило внимание на просочившийся в сеть скриншот с главного меню Suicide Squad: Kill the Justice League. Судя по всему, в игре будут боевой пропуск, множество игровой валюты и уровни героев.
Мягко говоря, это немного не то, чего ожидали фанаты. Судя по комментариям, люди ожидали получить полноценную сюжетную игру со ставкой на историю без признаков того, что Suicide Squad: Kill the Justice League будет игрой-сервисом. Похоже, именно такой она и будет.
Подлинность скриншота определить трудно, но он датирован 2023 годом, а значит, сборка свежая. Warner Bros. и Rocksteady пока никак не комментировали утечку.
Фото: Imgur
Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет 26 мая 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series.
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