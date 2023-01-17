Джеймс Кэмерон внесёт изменения в «Аватар 3» после изучения отзывов ко второму фильму
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Режиссёр Джеймс Кэмерон во время подкаста Soundtracking сообщил, что планирует изучить реакцию зрителей на его новый фильм «Аватар: Путь воды».
По его словам, это произойдёт через некоторое время и может повлиять на то, каким будет «Аватар 3».
Когда всё успокоится, я выделю время и ознакомлюсь с тем, что людям понравилось в «Аватаре 2», на что они реагировали больше всего. После этого я, вероятно, вернусь к третьей части, чтобы кое-что немного подправить до релиза. Пару нюансов, тут и там.
При этом Кэмерон отметил, что правки будут довольно незначительными, серьёзных изменений фильма ждать не стоит.
16 января сборы «Аватара 2» превысили отметку $ 1,9 млрд. Съёмки следующего фильма уже завершены — ожидается, что он выйдет в прокат 20 декабря 2024 года.
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