Джеймс Кэмерон внесёт изменения в «Аватар 3» после изучения отзывов ко второму фильму

Режиссёр Джеймс Кэмерон во время подкаста Soundtracking сообщил, что планирует изучить реакцию зрителей на его новый фильм «Аватар: Путь воды».

По его словам, это произойдёт через некоторое время и может повлиять на то, каким будет «Аватар 3».

Когда всё успокоится, я выделю время и ознакомлюсь с тем, что людям понравилось в «Аватаре 2», на что они реагировали больше всего. После этого я, вероятно, вернусь к третьей части, чтобы кое-что немного подправить до релиза. Пару нюансов, тут и там.

При этом Кэмерон отметил, что правки будут довольно незначительными, серьёзных изменений фильма ждать не стоит.

16 января сборы «Аватара 2» превысили отметку $ 1,9 млрд. Съёмки следующего фильма уже завершены — ожидается, что он выйдет в прокат 20 декабря 2024 года.