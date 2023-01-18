На новых кадрах «Крика 6» показали Дженну Ортегу

Paramount Pictures показала небольшое новое видео и несколько свежих кадров из хоррора «Крик 6». На них можно увидеть звезду сериала «Уэнсдей» Дженну Ортегу — она вернулась к роли Тары Карпентер из прошлой части. На фото также есть персонаж Кирби Рид, которую играет Хайден Панеттьери — она запомнилась массовому зрителю по сериалу «Герои».

Ещё авторы показали новые скриншоты с актрисой Мелиссой Баррера — в шестом «Крике» она вернётся к роли Сэм Карпентер. А также изображения хорошо знакомых фанатам франшизы героев, которых играют Кортни Кокс и Дермот Малруни.

Новые скриншоты из хоррора «Крик 6»

Сэм Карпентер (Мелисса Баррера) и Тара Карпентер (Дженна Ортега)

Фото: Paramount Pictures

Кирби Рид (Хайден Панеттьери)

Фото: Paramount Pictures

Тара Карпентер (Дженна Ортега)

Фото: Paramount Pictures

«Призрачное лицо»

Фото: Paramount Pictures

Фото: Paramount Pictures

Гейл Уэзерс (Кортни Кокс)

Фото: Paramount Pictures

Уиллиамс (Дермот Малруни)

Фото: Paramount Pictures

Отрывок из «Крика 6»

Звезда франшизы Мелисса Баррера ранее заявила, что «Крик 6» будет в разы кровавее прошлой картины. Мировая премьера новой части состоится в марте 2023 года. Доберётся ли ужастик до России, пока неизвестно.