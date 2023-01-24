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О новом контенте для Need for Speed Unbound расскажут в марте

О новом контенте для Need for Speed Unbound расскажут в марте
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Criterion Games выпустила первый патч для Need for Speed Unbound, который улучшает стабильность и правит баланс некоторых автомобилей. Кроме того, в ПК-версии игры при запуске теперь появляется предупреждение о том, что конфигурация не соответствует минимальным системным требованиям.

Также авторы подтвердили, что сейчас работают над обновлениями проекта, о которых расскажут в марте. Разработчики планируют полностью бесплатно добавлять новые автомобили, гонки и другой контент в игру. Как долго Criterion Games будет поддерживать гонку, пока неизвестно.

Need for Speed Unbound вышла 2 декабря на ПК, Xbox Series и PS5. Гоночный симулятор начали продавать с большой скидкой через несколько недель после выхода из-за вялого старта продаж.

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