Автор Hogwarts Legacy обратился к бойкотирующим игру фанатам «Гарри Поттера»

Директор игры Hogwarts Legacy Алан Тью обратился к поклонникам «Гарри Поттера», которых разочаровали публичные высказывания создательницы вселенной Джоан Роулинг. В 2020 году Роулинг начала открыто критиковать трансгендеров, из-за чего на неё ополчились многие поклонники её книг.

Алан в своём обращении не стал упоминать имя Джоан Роулинг. Но он отметил, что фанаты искренне любят мир «Гарри Поттера» по «правильным причинам». Разработчик также добавил, что он с командой сделали всё возможное, чтобы люди чувствовали себя в Hogwarts Legacy желанными гостями.

Мы уверены, что фанаты полюбили этот волшебный мир по правильным причинам. Мы знаем, что это разнообразная аудитория. Для нас важно, чтобы те, кто всегда мечтал об этой игре, получили возможность почувствовать себя желанными — это хорошее место, чтобы рассказать свою историю.

Тью не сказал ничего конкретного о проблемах транссексуалов или их правах. Но разработчик подчеркнул, что приступая к работе над игрой, он и его команда лишь хотели, чтобы её по достоинству оценили все — и фанаты, и те, кто не сильно знаком с миром «Гарри Поттера».

Примечательно, что Роулинг никаким образом не относится к разработке игры. Да, она создала вселенную «Гарри Поттера», но авторы проекта с ней даже не консультировались. Несмотря на всё это, Hogwarts Legacy бойкотируют. Джоан Роулинг отреагировала на это и отметила, что подобным людям нужно сжечь все книги и фильмы по франшизе.