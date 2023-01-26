Сериалы «Титаны» и «Роковой патруль» закроют из-за изменений в киновселенной DC

По информации издания The Hollywood Reporter, в HBO приняли решение закрыть сериалы «Титаны» и «Роковой патруль» после четвёртого сезона. Они станут для шоу финальными.

Вероятнее всего, отмечают источники издания, это связано с новым руководством в лице Джеймса Ганна и Питера Сафрана. Несмотря на закрытие, продюсеры сериалов ожидали, что шоу скоро закроются, но не знали, когда именно это случится. Авторы сериалов подготовят достойные концовки, чтобы не огорчать фанатов.

Хотя это будут последние сезоны «Титанов» и «Рокового патруля», мы очень гордимся этими сериалами и рады, что фанаты получат достойные финалы шоу.

Оба сериала получили в целом неплохие оценки от аудитории и критиков, но, судя по всему, шоу не вписывается в концепцию новой киновселенной DC, которую сейчас разрабатывают Сафран и Ганн.