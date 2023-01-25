«Аватар: Путь воды» — все рекорды фильма

С премьеры фильма «Аватар: Путь воды» прошло больше месяца, и ожидаемо первый блокбастер Джеймса Кэмерона за 13 лет побил несколько заметных рекордов. Мы решили рассказать о них, учитывая колоссальный интерес к фильму в России по всему миру.
- Первый в истории сиквел, который собрал кассу в $ 1 млрд в течение 14 дней.
- Самый быстрый фильм 2022 года, добравшийся до $ 1 млрд. На это ушло 12 дней.
- Самая крупная премьера в карьере Джеймса Кэмерона — $ 134 млн.
Ранее рекорд принадлежал первому «Аватару» ($ 77 млн и $ 107 млн с учётом инфляции). Затем следовал «Терминатор 2: Судный день» ($ 31,8 млн) и «Титаник» ($ 28,6 млн).
«Терминатор 2: Судный день»
Фото: TriStar Pictures
- Джеймс Кэмерон — первый режиссёр в истории, фильмы которого собрали больше $ 2 млрд («Аватар», «Титаник», «Аватар: Путь воды»).
- Зои Салдана — первая актриса в истории, фильмы с которой собрали больше $ 2 млрд («Аватар», «Аватар: Путь воды», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал»).
- Лучшие вторник и среда по домашним сборам в 2022 году: 20 и 21 декабря фильм заработал $ 18,3 млн и $ 20 млн соответственно.
- Лучший третий уикенд голливудского фильма в истории китайского проката — $ 36,5 млн.
У «Аватара: Путь воды» впереди ещё долгий прокат — как минимум несколько спокойных недель до выхода «Человека-муравья: Квантомания». Сиквел не смог обойти по скорости «Мстителей: Финал» и вряд ли доберётся до итоговой кассы в $ 2,8 млрд, аналитики предсказывают сборы на уровне $ 2,5 млрд. Но последующие «Аватары» могут сразиться со «Мстителями».
Таким образом, «Аватар: Путь воды» ($ 2,028 млрд) на пути стать третьим фильмом по сборам в мире, уступив «Мстителям: Финал» ($ 2,79 млрд) и первому «Аватару» ($ 2,923 млрд), но обойдя «Мстителей: Война бесконечности» ($ 2,052 млрд), «Звёздные войны: Пробуждение Силы» ($ 2,071 млрд) и «Титаник» ($ 2,194 млрд).
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