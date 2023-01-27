В России придумали, как защитить детей от вредного влияния видеоигр

По информации газеты «Коммерсантъ», аппарат правительства попросил Генпрокуратуру и министерства оценить идеи по защите детей от негативного влияния видеоигр. Рассматриваются создание перечня одобренных игр и перечня запрещённых проектов.

В России уверены, что в видеоиграх внедрены «способы влияния на сознание и подсознание», а также «вредоносные программы и запрещённый контент». Примечательно, что в правительстве не стали называть конкретные игры, но отметили, что все они вредно влияют на детей.

Однако глава комиссии по правовому обеспечению Александр Журавлёв отметил, что смысла в этом нет, поскольку так можно повторить путь китайского рынка.

Об этом можно судить по опыту китайских властей, которые за несколько лет жёсткой цензуры своими руками уничтожили собственный рынок.

Ещё один эксперт считает, что попытки государства контролировать видеоигры не приведут к чему-то хорошему, а наоборот. Люди, лишившиеся иностранных игр, не будут играть в отечественные проекты, потому что их ещё нет, отметил специалист.