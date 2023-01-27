Сражения и битва с большим драконом — во втором трейлере фильма «Шазам! Ярость богов»

Warner Bros. Pictures опубликовала второй трейлер фильма «Шазам! Ярость богов». В фильме можно увидеть основных персонажей и эпичную битву с большим драконом.

Лента выступит прямым продолжением оригинала и расскажет о новых приключениях супергероя по имени Шазам. Он вместе со своей семьёй будет противостоять дочерям Атласа: Калипсе и Геспере. В комиксах DC Шазам был одним из сильнейших существ.

В ролях: Закари Ливай, Адам Броди, Джек Дилан Грейзер, Грэйс Фултон, Миган Гуд, Фэйт Херман, Росс Батлер и Йен Чен. Режиссёром ленты выступил Дэвид Ф. Сандберг.

Премьера картины состоится 17 марта 2023 года, но в России фильм официально не покажут. Картину пару раз переносили и переснимали, но в целом она должна получиться отличной.