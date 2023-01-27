Сражения и битва с большим драконом — во втором трейлере фильма «Шазам! Ярость богов»
Поделиться
Warner Bros. Pictures опубликовала второй трейлер фильма «Шазам! Ярость богов». В фильме можно увидеть основных персонажей и эпичную битву с большим драконом.
Лента выступит прямым продолжением оригинала и расскажет о новых приключениях супергероя по имени Шазам. Он вместе со своей семьёй будет противостоять дочерям Атласа: Калипсе и Геспере. В комиксах DC Шазам был одним из сильнейших существ.
В ролях: Закари Ливай, Адам Броди, Джек Дилан Грейзер, Грэйс Фултон, Миган Гуд, Фэйт Херман, Росс Батлер и Йен Чен. Режиссёром ленты выступил Дэвид Ф. Сандберг.
Премьера картины состоится 17 марта 2023 года, но в России фильм официально не покажут. Картину пару раз переносили и переснимали, но в целом она должна получиться отличной.
Комментарии
- 27 января 2023
-
11:55
-
11:11
-
10:50
-
10:06
-
09:30
- 26 января 2023
-
21:49
-
21:23
-
20:53
-
20:43
-
20:23
-
19:47
-
19:32
-
19:27
-
19:17
-
19:13
-
19:02
-
18:54
-
18:13
-
18:13
-
17:40
-
17:37
-
17:16
-
16:29
-
15:59
-
15:58
-
15:33
-
14:55
-
14:44
-
14:35
-
14:06
-
13:53
-
13:45
-
13:35
-
13:05
-
13:05
Партнерский контент