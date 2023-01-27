Первый кинотеатр Москвы со звуком отреставрируют. На это потратят до 2 млрд рублей

У одного из старейших кинотеатров Москвы «Ударник» сменился владелец. Ранее здание находилось в собственности Москвы, а в октябре её единственным владельцем стала бывший глава департамента кинематографии Минкультуры Светлана Максимченко. Об этом сообщают «Ведомости».
По словам топ-менеджера, проект по реставрации кинотеатра «Ударник» находится на стадии проектирования, разрешение на строительство будет получено к концу года, сами реставрационные работы займут не менее четырёх лет, а общий объём инвестиций оценивается в 1,8-2 млрд рублей. Управлять «Ударником» будет команда кинотеатра.
«Ударник» будет восстановлен как событийный кинотеатр. Он станет площадкой не только для кинопремьер, но и для фестивалей, церемоний, показов с живой музыкой и других мероприятий. В здании разместят пять кинозалов (один на 600 мест и четыре малых), кафе, книжный магазин, пространства для просветительских и выставочных проектов. На крыше откроются терраса и смотровая площадка, рассказала Светлана Максимченко.
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