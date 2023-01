Сериал The Last of Us официально продлили на второй сезон

HBO продлила сериал The Last of Us на второй сезон. Этой радостной для фанатов франшизы новостью компания поделилась в своих соцсетях. Точная дата премьеры и сюжетные подробности пока неизвестны. С вероятностью 99,9% в продолжении к главным ролям вернутся Белла Рамси и Педро Паскаль.

Сериал The Last of Us вернётся на ещё на один сезон на HBO Max.

Нил Дракман, автор оригинальной игры, уже открыто намекнул, что второй сезон будет адаптировать The Last of Us: Part 2. В общем-то, об этом он говорил и задолго до продления — сериал будет напрямую держаться игр, не уходя далеко от них.

Первый постер второго сезона сериала The Last of Us Фото: HBO

О том, что шоу продлят на второй сезон, стало понятно после отличного старта проекта — первые две серии зрители и критики оценили более чем высоко. А актёр Джеффри Пирс, который озвучивал в оригинальной игре Томми и играет в шоу персонажа по имени Перри, уже посмотрел третий эпизод и заявил, что он в полном восторге. По его словам, увиденное буквально захватывает дух.