Видео: Арнольд Шварценеггер идеально вписался в мир Cyberpunk 2077

Автор YouTube-канала eli_handle_b․wav решил поместить героя Арнольда Шварценеггера из фильма «Вспомнить всё» в мир Cyberpunk 2077. Эта лента 1990 года знаменитого режиссёра Пола Верховена — научно-фантастическое приключение, эстетика которого перекликается с атмосферой Найт-Сити. Поэтому его протагонист в декорациях игры выглядит максимально гармоничным.
Арнольд в ролике беседует с Джонни Сильверхендом, загадочно улыбается, вступает в перестрелки с бандитами из Найт-Сити и немного шутит.
На днях квест-директор Cyberpunk 2077 Павел Саско заявил, что в игре очень много нелинейных фрагментов. Он отметил, что фанаты ожидали не тех развилок, о которых говорили разработчики. По его словам, разработчики и геймеры по-разному понимают саму суть нелинейности. Именно поэтому игроки изначально не так поняли авторов, когда они рассказывали о сюжетных развилках.
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