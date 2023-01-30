Третий эпизод сериала The Last of Us покадрово сравнили с оригинальной игрой

30 января состоялась премьера третьего эпизода сериала The Last of Us. В нём шоураннеры Крэйг Мэйзин и Нил Дракманн рассказали историю отшельника Билла и его друга Френка. Серия во многом сильно отличается от того, что геймеры видели в игре, однако сходств между адаптацией и оригиналом куда больше, чем кажется на первый взгляд.
Издание IGN показало сравнительные изображения, на которых можно увидеть много сходств между проектами. Это и письмо Френка, и игровой автомат, и момент с пикапом. Кроме того, сравнению подверглись довольно разные позитивные сцены с Элли и Джоэлом, похожие лишь отдалённо.
Фото: IGN
Фото: IGN
Фото: IGN
Фото: IGN
Фото: IGN
Фото: IGN
Следующий эпизод сериала The Last of Us выйдет 6 февраля. Финал первого сезона состоится 12 марта. HBO тем временем продлила экранизацию на второй сезон.
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