Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Третий эпизод сериала The Last of Us покадрово сравнили с оригинальной игрой

Третий эпизод сериала The Last of Us покадрово сравнили с оригинальной игрой
Комментарии
Материал содержит спойлеры по игре и сериалу The Last of Us.

30 января состоялась премьера третьего эпизода сериала The Last of Us. В нём шоураннеры Крэйг Мэйзин и Нил Дракманн рассказали историю отшельника Билла и его друга Френка. Серия во многом сильно отличается от того, что геймеры видели в игре, однако сходств между адаптацией и оригиналом куда больше, чем кажется на первый взгляд.

Издание IGN показало сравнительные изображения, на которых можно увидеть много сходств между проектами. Это и письмо Френка, и игровой автомат, и момент с пикапом. Кроме того, сравнению подверглись довольно разные позитивные сцены с Элли и Джоэлом, похожие лишь отдалённо.

Фото: IGN

Фото: IGN

Фото: IGN

Фото: IGN

Фото: IGN

Фото: IGN

Следующий эпизод сериала The Last of Us выйдет 6 февраля. Финал первого сезона состоится 12 марта. HBO тем временем продлила экранизацию на второй сезон.

Новость по теме
Сериал The Last of Us официально продлили на второй сезон
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023