Третий эпизод сериала The Last of Us покадрово сравнили с оригинальной игрой

Материал содержит спойлеры по игре и сериалу The Last of Us

30 января состоялась премьера третьего эпизода сериала The Last of Us. В нём шоураннеры Крэйг Мэйзин и Нил Дракманн рассказали историю отшельника Билла и его друга Френка. Серия во многом сильно отличается от того, что геймеры видели в игре, однако сходств между адаптацией и оригиналом куда больше, чем кажется на первый взгляд.

Издание IGN показало сравнительные изображения, на которых можно увидеть много сходств между проектами. Это и письмо Френка, и игровой автомат, и момент с пикапом. Кроме того, сравнению подверглись довольно разные позитивные сцены с Элли и Джоэлом, похожие лишь отдалённо.

Фото: IGN

Фото: IGN

Фото: IGN

Фото: IGN

Фото: IGN

Фото: IGN

Следующий эпизод сериала The Last of Us выйдет 6 февраля. Финал первого сезона состоится 12 марта. HBO тем временем продлила экранизацию на второй сезон.