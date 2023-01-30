Вышел ролик с русской озвучкой The Callisto Protocol от Сыендука и Геральта из «Ведьмака»

Творческая группа Mechanics VoiceOver представила небольшой фрагмент хоррора The Callisto Protocol с русской озвучкой. В нём можно оценить будущий отечественный дубляж, которым занимаются довольно известные актёры: Сергей Пономарёв (Геральт из сериала «Ведьмак» от Netflix) и Дмитрий Сыендук (известен по озвучке «Рика и Морти» и других мультфильмов).

Видео доступно на YouTube-канале Mechanics VoiceOver. Права на видео принадлежат Mechanics VoiceOver и Krafton.

Авторы заявили, что для выхода русского дубляжа для The Callisto Protocol им понадобится собрать 350 тыс. рублей. За полтора месяца команда собрала чуть больше половины суммы, при этом после выпуска небольшого ролика пожертвования пошли в ускоренном темпе.

Кроме того, в Mechanics VoiceOver уже рассматривают потенциальный дубляж ремейка Dead Space. Если пользователи проголосуют за русскую озвучку, то для неё потребуется такая же сумма.