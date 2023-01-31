Вышел второй трейлер сериала «Фишер» про одного из самых страшных маньяков СССР
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Онлайн-сервис More.tv опубликовал второй трейлер мрачного сериала «Фишер». Шоу расскажет про одного из самых страшных маньяков СССР, которого при жизни даже сравнивали с печально известным Андреем Чикатило.
В свежем ролике показали некоторые кадры из первого трейлера, но в основном в нём свежие фрагменты. Некоторые из них очень жестокие и, судя по всему, их полноценно вставят в сериал.
Сюжет сериала развернётся в 1980-х. История расскажет о том, как следователи Валерий Козырев, Евгений Боков и Наталья Добровольская пытаются поймать жестокого маньяка, убивающего мальчиков.
Главные роли исполнили Александр Яценко, Иван Янковский и Александра Бортич. Снимали шоу Сергей Тарамаев и Любовь Львова.
Первый эпизод выйдет на More.tv уже 8 февраля.
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