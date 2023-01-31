Третий эпизод сериала The Last of Us зрители оценили куда хуже предыдущих

Вышедший вчера, 30 января, третий эпизод сериала The Last of Us получился неоднозначным. Сначала серию приняли очень тепло, отмечая отличную актёрскую игру, расширенную историю знакомого персонажа и трогательные фрагменты.
При этом уже сегодня оценки третьей серии оставляют желать лучшего. Рейтинг эпизода на сайте IMDb — 8,3 из 10, хотя вчера он держался на уровне первых двух эпизодов. Аналогичная ситуация и на Metacritic. У этой серии там ровно 5 баллов, тогда как у предыдущих серий — в районе 9.
Фото: Metacritic
Примечательно, что на рейтинг серии повлияло большое количество самых низких оценок. Можно увидеть, что более 12 тыс. человек оценили эпизод всего на 1 балл. Скорее всего, оценку серии занизили те, кому не понравилась излишняя откровенность и то, как авторы шоу расширили и изменили историю Билла.
Фото: IMDb
Кому-то не понравилось, что в третьем эпизоде совсем не уделили внимание Джоэлу с Элли. Также авторы не показали зрелищную битву с сильным заражённым в спортивном зале школы.
Это относится только к третьей серии. Как вы могли посвятить целый эпизод неканоническим отношениям и при этом исключить развитие отношений между Элли и Джоэлом, а также забыть про битву в школе?
Слишком много изменений по сравнению с оригинальной историей. Это не идёт на пользу.
The Last of Us можно смотреть в HBO Max с субтитрами на русском языке. Официально в России шоу не показывают.
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