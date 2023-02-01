Need for Speed Unbound не оправдала ожиданий Electronic Arts

Electronic Arts опубликовала результаты квартального отчёта, который закончился 31 декабря 2022 года. Так, общая аудитория игр компании теперь составляет 650 млн пользователей. Особенно в EA отметили успехи FIFA 23, которая показала рекордную вовлечённость фанатов во франшизу.
Ложкой дёгтя для компании стал праздничный период, в котором вышли две игры студии: Need for Speed Unbound и NHL 23. В EA назвали продажи обеих игр слабыми, снизив прогноз по выручке за фискальный год. Косвенным признаком низких продаж Unbound стало то, что гонку продавали с большими скидками спустя пару недель после релиза — и теперь корпорация подтвердила невысокие показатели новинки.
Кроме того, EA перенесла релиз Star Wars Jedi: Survivor на шесть недель и отменила два мобильных шутера: Battlefield Mobile и Apex Legends Mobile.
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