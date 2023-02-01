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Need for Speed Unbound не оправдала ожиданий Electronic Arts

Need for Speed Unbound не оправдала ожиданий Electronic Arts
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Electronic Arts опубликовала результаты квартального отчёта, который закончился 31 декабря 2022 года. Так, общая аудитория игр компании теперь составляет 650 млн пользователей. Особенно в EA отметили успехи FIFA 23, которая показала рекордную вовлечённость фанатов во франшизу.

Ложкой дёгтя для компании стал праздничный период, в котором вышли две игры студии: Need for Speed Unbound и NHL 23. В EA назвали продажи обеих игр слабыми, снизив прогноз по выручке за фискальный год. Косвенным признаком низких продаж Unbound стало то, что гонку продавали с большими скидками спустя пару недель после релиза — и теперь корпорация подтвердила невысокие показатели новинки.

Кроме того, EA перенесла релиз Star Wars Jedi: Survivor на шесть недель и отменила два мобильных шутера: Battlefield Mobile и Apex Legends Mobile.

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