Джеймс Ганн рассказал про взаимосвязь игр, фильмов и сериалов в киновселенной DC

Главы обновлённой вселенной DC Джеймс Ганн и Питер Сафран объяснили, как супергеройские фильмы, сериалы и игры будут взаимосвязаны. Они хотят, чтобы видеоигры проливали свет на события, которые разворачиваются между фильмами и сериалами.

Ганн, отмечает, что новые игры по вселенной DC не будут следовать сюжетам вышедших лент, как любили делать в индустрии в 2000-х. Вместо этого видеоигры будут работать также, как и комиксы, — рассказывать каноничные истории, происходящие между событиями, которые развернутся на больших экранах.

Мы не собираемся выпускать фильм про Супермена, а затем и видеоигру про него. У нас всё будет по-другому: например, выходит новая лента про Супермена, а затем, два года спустя, мы выпускаем картину про Супергёрл, и между событиями этих фильмов есть ещё одна история… Идея состоит в том, чтобы придать играм по вселенной DC особое значение. Они этого заслуживают.

Сафран подчеркнул, что он с другом и коллегой хотят сделать упор на развитие единой вселенной, а не на отдельные фильмы или сериалы.