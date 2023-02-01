Джеймс Ганн рассказал про взаимосвязь игр, фильмов и сериалов в киновселенной DC
Поделиться
Главы обновлённой вселенной DC Джеймс Ганн и Питер Сафран объяснили, как супергеройские фильмы, сериалы и игры будут взаимосвязаны. Они хотят, чтобы видеоигры проливали свет на события, которые разворачиваются между фильмами и сериалами.
Ганн, отмечает, что новые игры по вселенной DC не будут следовать сюжетам вышедших лент, как любили делать в индустрии в 2000-х. Вместо этого видеоигры будут работать также, как и комиксы, — рассказывать каноничные истории, происходящие между событиями, которые развернутся на больших экранах.
Мы не собираемся выпускать фильм про Супермена, а затем и видеоигру про него. У нас всё будет по-другому: например, выходит новая лента про Супермена, а затем, два года спустя, мы выпускаем картину про Супергёрл, и между событиями этих фильмов есть ещё одна история… Идея состоит в том, чтобы придать играм по вселенной DC особое значение. Они этого заслуживают.
Сафран подчеркнул, что он с другом и коллегой хотят сделать упор на развитие единой вселенной, а не на отдельные фильмы или сериалы.
Комментарии
- 1 февраля 2023
-
19:51
-
19:31
-
18:53
-
18:15
-
17:42
-
17:13
-
16:55
-
16:48
-
16:28
-
16:10
-
16:10
-
15:35
-
15:25
-
15:01
-
14:50
-
14:15
-
14:10
-
13:43
-
13:30
-
13:11
-
12:55
-
12:42
-
12:20
-
12:00
-
11:56
-
11:15
-
10:40
-
10:00
-
10:00
-
09:30
-
00:39
- 31 января 2023
-
22:02
-
21:31
-
21:28
-
21:12
Партнерский контент