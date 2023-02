В Epic Games Store бесплатно дарят Dishonored: Death of the Outsider

В Epic Games Store стартовала новая раздача. В этот раз геймеры могут получить стелс-экшен Dishonored: Death of the Outsider и стратегии City of Gangsters. Обе игры можно забрать и в России — даже несмотря на приостановку деятельности Bethesda в стране.

Фото: Epic Games

Dishonored: Death of the Outsider вышла осенью 2017 года на ПК и консолях. Это самостоятельное дополнение к Dishonored 2. Герои Death of the Outsider — наёмные убийцы Дауд и Билли Лерк, они фигурировали в расширениях к оригинальной Dishonored. Проект получил положительные отзывы от игроков и критиков.

Раздача Dishonored: Death of the Outsider и City of Gangsters завершится 9 февраля. Затем в магазине начнут раздавать Recipe for Disaster — симулятор управления рестораном.