В Epic Games Store бесплатно дарят Dishonored: Death of the Outsider
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В Epic Games Store стартовала новая раздача. В этот раз геймеры могут получить стелс-экшен Dishonored: Death of the Outsider и стратегии City of Gangsters. Обе игры можно забрать и в России — даже несмотря на приостановку деятельности Bethesda в стране.
Фото: Epic Games
Dishonored: Death of the Outsider вышла осенью 2017 года на ПК и консолях. Это самостоятельное дополнение к Dishonored 2. Герои Death of the Outsider — наёмные убийцы Дауд и Билли Лерк, они фигурировали в расширениях к оригинальной Dishonored. Проект получил положительные отзывы от игроков и критиков.
Раздача Dishonored: Death of the Outsider и City of Gangsters завершится 9 февраля. Затем в магазине начнут раздавать Recipe for Disaster — симулятор управления рестораном.
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