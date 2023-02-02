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Стали известны цены на смартфоны новой линейки Samsung Galaxy S23

Стали известны цены на Samsung Galaxy S23 в России
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DNS, «М.Видео» и МТС объявили о скором выходе новой линейки смартфонов Samsung Galaxy S23. Точную дату старта продаж они не назначили, но раскрыли цены на каждую модель.

Цены на смартфоны линейки Samsung Galaxy S23

Galaxy S23

  • S23 128 ГБ — 74 999 рублей.
  • S23 256 ГБ — 79 999 рублей.

Galaxy S23+

  • S23+ 256 ГБ — 87 999 рублей.
  • S23+ 512 ГБ — 97 999 рублей.

Galaxy S23 Ultra

  • S23 Ultra 256 ГБ — 109 999 рублей.
  • S23 Ultra 512 ГБ — 119 999 рублей.
  • S23 Ultra 1 ТБ — 134 999 рублей.

Samsung не поставляет свою технику в Россию с 2022 года. Поэтому официального запуска линейки Galaxy S23 в стране не будет. При этом компания ушла из РФ не полностью — её российский офис продолжает работать, как и специальные бренд-зоны в магазинах ритейлеров.

Samsung впервые презентовала линейку Galaxy S23 1 февраля 2023 года. Флагманская модель имеет 200-мегапиксельную камеру, улучшенный чип Qualcomm и режим для съёмки звёзд.

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