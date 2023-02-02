Стали известны цены на Samsung Galaxy S23 в России

DNS, «М.Видео» и МТС объявили о скором выходе новой линейки смартфонов Samsung Galaxy S23. Точную дату старта продаж они не назначили, но раскрыли цены на каждую модель.

Цены на смартфоны линейки Samsung Galaxy S23

Galaxy S23

S23 128 ГБ — 74 999 рублей.

S23 256 ГБ — 79 999 рублей.

Galaxy S23+

S23+ 256 ГБ — 87 999 рублей.

S23+ 512 ГБ — 97 999 рублей.

Galaxy S23 Ultra

S23 Ultra 256 ГБ — 109 999 рублей.

S23 Ultra 512 ГБ — 119 999 рублей.

S23 Ultra 1 ТБ — 134 999 рублей.

Samsung не поставляет свою технику в Россию с 2022 года. Поэтому официального запуска линейки Galaxy S23 в стране не будет. При этом компания ушла из РФ не полностью — её российский офис продолжает работать, как и специальные бренд-зоны в магазинах ритейлеров.

Samsung впервые презентовала линейку Galaxy S23 1 февраля 2023 года. Флагманская модель имеет 200-мегапиксельную камеру, улучшенный чип Qualcomm и режим для съёмки звёзд.