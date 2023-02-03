В США похитили огромную статую Шрека. За дело взялась местная полиция

Полиция небольшого американского городка Хэтфилд с населением 3 тыс. человек сообщила о похищении 90-килограммовой статуи Шрека — главного героя серии одноимённых мультфильмов. Правоохранительные органы отметили, что сказочного персонажа выкрали — на это указывают следы, доказывающие, что его волокли по земле. Полицейские уже ищут похитителей.
Полиция городка также попросила местных жителей оказать содействие в поиске воров. И по возможности вернуть скульптуру на место. Стражи порядка Хэтфилда отметили, что эта статуя — культовый арт-объект города. А её расстроенный владелец рассказал, что она стоит примерно $ 500, но для него она более чем бесценна.
Знаменитый комик и актёр Эдди Мерфи недавно заявил о полной готовности вернуться к роли Осла из «Шрека». В Сети уже ходит масса слухов о возможном продолжении серии мультфильмов об известном зелёном гоблине и его друзьях.
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