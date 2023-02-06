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Арнольд Шварценеггер сбил велосипедистку, но актёру ничего не грозит

Арнольд Шварценеггер сбил велосипедистку, но актёру ничего не грозит
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По информации онлайн-таблоида TMZ, Арнольд Шварценеггер попал в ДТП и на своём автомобиле сбил велосипедистку, которую госпитализировали. Никаких серьёзных травм она не получила — её здоровью ничего не угрожает.

Сообщается, что происшествие случилось утром воскресенья в Лос-Анджелесе. Актёр ехал на автомобиле, а затем увидел женщину на велосипеде, которая резко оказалась на его полосе. Шварценеггер не успел затормозить и сбил её. После аварии актёр взял велосипед пострадавшей и увёз его на починку за свой счёт.

Фото: TMZ

Фото: TMZ

Фото: TMZ

По данным TMZ, Шварценеггер побеседовал с полицейскими. Источники таблоида в правоохранительных органах сообщили, что актёру ничего не грозит. Возможно, в ДТП виновата сама велосипедистка.

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