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Хейтеры Джоан Роулинг сделали сайт для отслеживания стримов по Hogwarts Legacy

Хейтеры Джоан Роулинг сделали сайт для отслеживания стримов по Hogwarts Legacy
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Hogwarts Legacy уже стала не только большим праздником для фанатов «Гарри Поттера», но и ввязалась в скандал. Ненавистники автора вселенной Джоан Роулинг настолько невзлюбили игру, что создали сайт по отслеживанию стримов новинки — Havetheystreamedthatwizardgame.com.

В нём пользователи со всего мира записывают игроков, которые осмеливаются постримить «Ту-самую-игру» на Twitch. По задумке авторов, подобных стримеров нужно бойкотировать, а то и вовсе заблокировать на площадке, ведь они показывают игру, которая «продвигает оскорбительный контент».

Фото: havetheystreamedthatwizardgame

Несмотря на, казалось бы, довольно громкое сообщество хейтеров, Twitch никак не реагирует на подобные призывы и не ограничивает трансляции Hogwarts Legacy. Ведь фан-база «Гарри Поттера» намного больше, и многие поклонники вселенной уже давно мечтали побывать в виртуальном Хогвартсе, поэтому им такие скандалы нипочём.

Играем в Hogwarts Legacy. Live-прохождение игры по «Гарри Поттеру»! Играем в Hogwarts Legacy. Live-прохождение игры по «Гарри Поттеру»!
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