Российская команда One Move выиграла турнир по Dota 2 в рамках Фиджитал Игр

Команда One Move из России стала победителем третьих Фиджитал Игр по дисциплине Dota 2.

В финале коллектив Никиты pantomem Балаганина выиграл у бразильской Keyd Stars со счётом 2:0. One Move получит главный денежный приз в размере 1,25 млн рублей, а также NFT-трофей.

Третье место заняла ещё одна российская команда, Matreshka Team, победив Alpha из Перу с аналогичным результатом 2:0.

Фото: Игры будущего

Сегодня в 18:10 в рамках Фиджитал Игр пройдёт шоу-матч с участием One Move, которая встретится в лазертаге с чемпионом в дисциплине Mobile Legends: Bang Bang — Rose Noire.

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Третьи Фиджитал Игры проходят в Казани — киберспортсмены соревнуются не только в своих дисциплинах, но и в традиционных видах спорта (например, в лазертаге).

Фиджитал Игры транслируются на каналах проекта «Игры Будущего», а также на VK Play и VK.com. За ходом соревнований можно следить в хабе в VK Play.