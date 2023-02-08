Российская команда One Move выиграла турнир по Dota 2 в рамках Фиджитал Игр

Команда One Move из России стала победителем третьих Фиджитал Игр по дисциплине Dota 2.
В финале коллектив Никиты pantomem Балаганина выиграл у бразильской Keyd Stars со счётом 2:0. One Move получит главный денежный приз в размере 1,25 млн рублей, а также NFT-трофей.
Третье место заняла ещё одна российская команда, Matreshka Team, победив Alpha из Перу с аналогичным результатом 2:0.
Фото: Игры будущего
Сегодня в 18:10 в рамках Фиджитал Игр пройдёт шоу-матч с участием One Move, которая встретится в лазертаге с чемпионом в дисциплине Mobile Legends: Bang Bang — Rose Noire.
Третьи Фиджитал Игры проходят в Казани — киберспортсмены соревнуются не только в своих дисциплинах, но и в традиционных видах спорта (например, в лазертаге).
Фиджитал Игры транслируются на каналах проекта «Игры Будущего», а также на VK Play и VK.com. За ходом соревнований можно следить в хабе в VK Play.
- 8 февраля 2023
-
14:50
-
14:19
-
14:02
-
14:01
-
13:55
-
13:48
-
13:32
-
13:31
-
13:10
-
13:02
-
12:41
-
12:40
-
11:55
-
11:15
-
10:55
-
10:15
-
09:45
-
09:05
-
08:37
-
01:29
- 7 февраля 2023
-
21:24
-
21:00
-
20:24
-
20:16
-
20:09
-
19:58
-
19:31
-
18:53
-
18:24
-
18:01
-
17:22
-
17:21
-
17:07
-
16:46
-
16:23