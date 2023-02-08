Вышел тизер сериала «Берлин» — это спин-офф «Бумажного дома»

Netflix опубликовал тизер-трейлер сериала «Берлин». Это спин-офф популярного испанского шоу «Бумажный дом». Сюжет проекта посвятят персонажу из основного шоу по имени Андрес де Фонойос. Его кодовое имя — Берлин. Персонажа вновь сыграет Педро Алонсо.

В тизере герой рассматривает бумажную реплику здания, в которое ему нужно проникнуть, чтобы выкрасть ценный рубин. Берлин пойдёт на всё ради этого дела.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Шоу «Берлин» выйдет в Netflix в декабре этого года. «Бумажный дом» — популярный сериал Netflix, в котором рассказывалось о группе грабителей. Несмотря на тематику, шоу получилось по большей части драматическим. Оценки у сериала исключительно положительные.