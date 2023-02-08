До успеха «Всё везде и сразу» актрисе Мишель Йео предлагали уйти на пенсию

Незадолго до того, как Мишель Йео получила главную роль в нашумевшей ленте «Всё везде и сразу», ей предлагали уйти на пенсию. Актриса призналась, что недавно она начала ощущать, что ей предлагают всё меньше ролей. А многие её коллеги начали намекать, что ей пора оставить карьеру.
60-летняя Мишель отметила, что главная роль во «Всё везде и сразу» её очень вдохновила. Она заявила, что, несмотря на возраст, любой человек способен сам контролировать свою судьбу.
Знаете, когда становишься старше, люди начинают говорить: «О да, тебе пора на пенсию. Ты должна сделать это. Ты должна...» Нет, ребята. Не говорите мне, что делать. Я должна контролировать то, на что я способна, верно?
Главная роль в нашумевшей картине «Всё везде и сразу» писалась под Джеки Чана. Актриса Мишель Йео, которой в итоге она досталась, подтвердила эту информацию в «Шоу Грэма Нортона».
Американская академия кинематографических искусств и наук недавно объявила список номинантов премии «Оскар-2023». 95-я церемония вручения наград за наивысшие достижения в киноиндустрии пройдёт ночью 12 марта в Лос-Анджелесе.
Больше всего номинаций получила картина «Всё везде и сразу» от Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта — целых 11.
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