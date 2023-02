У The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom будет русский перевод

Nintendo подтвердила, что The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выйдет с русским переводом. Всего у игры будет поддержка 11 языков, среди которых английский, немецкий, японский, итальняский и китайский.

Продолжение The Legend of Zelda: Breath of the Wild выйдет уже 12 мая и станет первой игрой Nintendo с повышенной ценой. В США сиквел будут продавать за $ 70 — это на $ 10 больше стандартной цены в $ 60. Неизвестно, насколько часто планирует продавать игры по такой цене.

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo. Права на видео принадлежат Nintendo.

К примеру, Pikmin 4 можно предзаказать за $ 60, а ремастер Metroit Prime вообще отдают за $ 40. Поэтому, похоже, это не повсеместное повышение цен в случае Nintendo, а лишь на исключительные релизы.