Дахак подробно рассказал о конфликте в BetBoom Team перед TI11

Российский киберспортсмен Никита Daxak Кузьмин раскрыл все детали своего конфликта с капитаном BetBoom Team по Dota 2 Акбаром SoNNeikO Бутаевым в предыдущем сезоне.

По словам игрока, его обвиняли в том, что он «пришёл в готовую команду» и потому не воспринимали его идеи по ходу матча.

Тебе говорят: «Спрыгни с крыши». Ты не понимаешь зачем, но делаешь, и в итоге ломаешь ногу. Окей, может, технику прыжка неправильно выполнил. Ты просишь объяснить технику и выполняешь прыжок правильно, но всё равно получаешь травму. Наверное, в следующий раз лучше с крыши не прыгать. А тебе всё равно говорят: «Нет, надо».

Дахак отметил, что у SoNNeikO была безграничная власть в BetBoom Team, никто из игроков не решался спорить с капитаном насчёт игры. Сам Кузьмин собирался уйти из команды, но лидер попросил его остаться.

Акбар уговорил меня остаться, сказав: «Давай будем делать по-твоему. Я буду тебя слушать», — но в итоге ничего не изменилось. Квалификации и весь The International я играл в состоянии, что меня обманули: словом, действиями, вообще всем.

На чемпионате мира The International 2022 по Dota 2 российская BetBoom Team заняла последнее место в группе, не выиграв ни одного матча из девяти.