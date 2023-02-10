Дахак подробно рассказал о конфликте в BetBoom Team перед TI11
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Российский киберспортсмен Никита Daxak Кузьмин раскрыл все детали своего конфликта с капитаном BetBoom Team по Dota 2 Акбаром SoNNeikO Бутаевым в предыдущем сезоне.
По словам игрока, его обвиняли в том, что он «пришёл в готовую команду» и потому не воспринимали его идеи по ходу матча.
Тебе говорят: «Спрыгни с крыши». Ты не понимаешь зачем, но делаешь, и в итоге ломаешь ногу. Окей, может, технику прыжка неправильно выполнил. Ты просишь объяснить технику и выполняешь прыжок правильно, но всё равно получаешь травму. Наверное, в следующий раз лучше с крыши не прыгать. А тебе всё равно говорят: «Нет, надо».
Дахак отметил, что у SoNNeikO была безграничная власть в BetBoom Team, никто из игроков не решался спорить с капитаном насчёт игры. Сам Кузьмин собирался уйти из команды, но лидер попросил его остаться.
Акбар уговорил меня остаться, сказав: «Давай будем делать по-твоему. Я буду тебя слушать», — но в итоге ничего не изменилось. Квалификации и весь The International я играл в состоянии, что меня обманули: словом, действиями, вообще всем.
На чемпионате мира The International 2022 по Dota 2 российская BetBoom Team заняла последнее место в группе, не выиграв ни одного матча из девяти.
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