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Слава Бустер подарил стримеру, потерявшему руки, скин в CS:GO за 1 млн рублей

Слава Бустер подарил стримеру, потерявшему руки, скин в CS:GO за 1 млн рублей
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Популярный российский стримера Вячеслав buster Леонтьев провёл трансляцию с шоу-матчем против другого блогера Дмитрия Spons Минакова, у которого нет рук — они сыграли в CS:GO в формате «1 на 1».

В конце трансляции Бустер подарил стримеру косметический предмет AWP | Гунгнир, стоимость которого оценивается примерно в 1 млн рублей.

Во время эфира Леонтьев также открыл сбор на протезы рук для Спонса — в результате удалось собрать сумму донатов в размере более 100 тыс. рублей, которые buster передаст коллеге.

Spons потерял обе конечности в детстве в результате аварии. Несколько лет назад он начал стримить, играя в Counter-Strike ногами. Сейчас на его канал на YouTube подписаны более 150 тысяч человек.

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