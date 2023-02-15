Видео: Стивен Спилберг благодарит Тома Круза за успех «Топ Гана: Мэверик»
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Вышедший в 2022 году «Топ Ган: Мэверик» оказался тем фильмом, который многие назвали спасителем киноиндустрии. Помимо того, что лента оказалась сама по себе успешной, она ещё и собрала очень приличную кассу в $ 1,4 млрд.
Недавно известный режиссёр Стивен Спилберг встретился с Томом Крузом на мероприятии и поблагодарил его за успех «Топ Гана». Как отметил Спилберг, фильм буквально спас голливудский прокат и киноиндустрию в целом.
Вы спасли Голливуд. Серьёзно, вы спасли всю кинотеатральную дистрибуцию. «Мэверик» смог сделать это.
Выйдет ли третья часть «Топ Гана», неизвестно. Успех второй части франшизы наверняка дал знать, что людям нравится качественное и зрелищное кино с отличными актёрами. Появление триквела лишь вопрос времени.
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