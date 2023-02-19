Авторы Atomic Heart порекомендовали игрокам остерегаться спойлеров

Ретрофутуристический экшен Atomic Heart выходит через два дня. При этом в Сеть уже слили несколько часов геймплея, включая сюжетные эпизоды. Понимая ситуацию, Mundfish обратилась к игрокам, порекомендовав им избегать любых спойлеров. А пользователям «Твиттера» авторы посоветовали «замьютить» слова P3, Petrov, Sechenov, Larisa и Granny Zina.

Фото: Twitter

Любопытно то, что Mundfish опубликовала обращение вскоре после того, как на Reddit слили ПК-версию Atomic Heart. Это сборка боевика для разработчиков — у неё есть меню для дебага. Автор утечки сообщил, что получил сборку в середине этого месяца. Поэтому, возможно, это близкая к финальной версия экшена.

Новость по теме ПК-версию Atomic Heart слили в сеть за два дня до выхода

Atomic Heart — дебютный проект некогда московской студии Mundfish, события которого разворачиваются в альтернативном прошлом, где СССР оказался очень успешным в создании роботов. В момент запуска новой технологии, правда, киберподчинённые начали атаковать всё живое.

Игра выходит 21 февраля на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.