В России опять обсуждают блокировку YouTube

Прокуратура города Владимир вознамерилась ограничить доступ к YouTube на территории России. Она уже подала в суд соответствующий иск.

На сайте Ленинского районного суда Владимира опубликовали карточку дела. В документе сообщается, что прокуратура города требует ограничить доступ к YouTube и четырём другим сайтам — к трём интернет-магазинам современных счётчиков для дома и к блогу об экономии энергии. Иск подали 7 февраля, а судебное заседание по нему назначено на 2 марта.

Фото: Ленинский районный суд города Владимир

Телеграм-канал «Москва Live», в свою очередь, сообщает, что прокуратура Владимирской области не собиралась через суд блокировать YouTube в России. Суть поданного иска сейчас уточняется юристами.

На прошлой неделе генеральный директор YouTube Сьюзен Воджицки заявила об уходе со своего поста. Она занимала его девять лет, а в Google проработала более 25 лет. Топ-менеджер решила приостановить карьеру, чтобы уделять больше времени семье, заботе о здоровье и личным проектам.