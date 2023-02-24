Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России опять обсуждают блокировку YouTube

В России опять обсуждают блокировку YouTube
Аудио-версия:
Комментарии

Прокуратура города Владимир вознамерилась ограничить доступ к YouTube на территории России. Она уже подала в суд соответствующий иск.

На сайте Ленинского районного суда Владимира опубликовали карточку дела. В документе сообщается, что прокуратура города требует ограничить доступ к YouTube и четырём другим сайтам — к трём интернет-магазинам современных счётчиков для дома и к блогу об экономии энергии. Иск подали 7 февраля, а судебное заседание по нему назначено на 2 марта.

Фото: Ленинский районный суд города Владимир

Телеграм-канал «Москва Live», в свою очередь, сообщает, что прокуратура Владимирской области не собиралась через суд блокировать YouTube в России. Суть поданного иска сейчас уточняется юристами.

На прошлой неделе генеральный директор YouTube Сьюзен Воджицки заявила об уходе со своего поста. Она занимала его девять лет, а в Google проработала более 25 лет. Топ-менеджер решила приостановить карьеру, чтобы уделять больше времени семье, заботе о здоровье и личным проектам.

Новость по теме
Глава YouTube Сьюзен Воджицки оставила свой пост после девяти лет работы
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023