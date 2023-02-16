Глава YouTube Сьюзен Воджицки оставила свой пост после девяти лет работы

Генеральный директор YouTube Сьюзен Воджицки уходит со своего поста. Она занимала его девять лет, а в Google она проработала более 25 лет. Топ-менеджер решила приостановить карьеру, чтобы уделить время семье, заботе о здоровье и личным проектам.

Сегодня, спустя почти 25 лет здесь, я решила отойти от роли руководителя YouTube и начать новую главу, посвященную моей семье, здоровью и личным проектам, которыми я увлечена.

Сьюзен заменит Нил Мохан. Он сейчас руководит развитием продуктов YouTube. В ближайшее время Воджицки будет поддерживать Нила, помогать ему с переходом на новую должность. В долгосрочной перспективе она станет консультантом корпорации и её дочерней компании Alphabet.

Это позволит мне воспользоваться моим многолетним опытом, чтобы предложить советы и рекомендации по развитию Google и портфолио компании Alphabet.

Сьюзен Воджицки начала работать в Google в 1999 году, когда основатели Сергей Брин и Ларри Пейдж начали создавать поисковую систему. Она помогла компании купить YouTube в 2006 году. В 2014-м она стала генеральным директором YouTube.